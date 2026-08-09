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Spor

Dusan Vlahovic'ten İstanbul devine yeşil ışık

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Dusan Vlahovic'ten İstanbul devine yeşil ışık

Juventus ile yollarını ayıran Sırp golcü Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'a transferi konusunda ilk olumlu sinyallerini vermeye başladığı ileri sürüldü.

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İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılan 26 yaşındaki forvet Dusan Vlahovic'in, siyah beyazlıların teklifini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

ITALIANO BİZZAT DEVREDE

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; bir an önce yeşil sahalara dönmeye hazır olan Vlahovic, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye hazır. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisinin İstanbul'a gelmesi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

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Başlık ResmiDusan Vlahovic

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR

Beşiktaş yönetiminin, Vlahovic'in babası Milos ve oyuncunun menajerleriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığı aktarıldı. Siyah beyazlıların yıllık 10 milyon avro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerdiği, ayrıca imza ücretinin yaklaşık bir yıllık maaş seviyesinde olacağı kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla geri kalan sezonda tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Sırp hücumcu, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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