İzlanda'dan Kazakistan'a kadar müşterisi var! Bursa'daki bu atölyenin işi şaşırtıyor

Bursa’daki atölyelerde şu anda çok sayıda nadir modelin restorasyonunun sürdüğünü aktaran Sungur, “Mercedes 3500 var, burunlu. Setra S6 var, Neoplan var, Magirus 714 var. Yine Mercedes Avrupa 66 model bir arabamız var, 132’miz var. Bunlar şu anda iki atölyede restorasyonda” diye konuştu. Türkiye’de bulunmayan bazı araçların doğrudan yurt dışından getirildiğini belirten Sungur, “3500 Türkiye’de yok zaten bildiğim kadarıyla. Setra S6 da yok. Onlar hep yurt dışından geliyorlar. Yurt dışından gelip burada restore edilip tekrar oraya gidiyorlar” ifadelerini kullandı.