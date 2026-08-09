Esad döneminde Rusya’nın Suriye’deki askeri gücünün sembolü haline gelen Hmeymim ve Tartus için 18 aylık pazarlık sona erdi. Şara yönetimi ile Moskova arasında imzalanan mutabakatla Rus askeri varlığının yeniden yapılandırılması sürecinin başladığı bildirildi. İki üs, ortak eğitim ve nitelik kazandırma merkezlerine dönüştürülecek.

Suriye’de Esad döneminin sona ermesiyle birlikte başlayan yeni denklem, ülkenin yıllardır bölgedeki en güçlü ortaklarından biri olan Rusya ile ilişkilerini de yeniden şekillendiriyor.

Suriye ve Rusya arasındaki yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun müzakere ve görüşmelerin ardından Suriye’deki Lazkiye Uluslararası Havalimanı yakınındaki Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki iki Rus askeri üssünün geleceği nihai karara bağlandı. İki ülke arasında ikili ilişkilerin gelecek dönemdeki çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzalandı.

Rusya için Suriye’de yeni dönem: Esad sonrası Şara yönetimiyle 18 aylık pazarlık sona erdi

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamada, mutabakat uyarınca Suriye kıyılarındaki Rus askeri varlığının yeniden yapılandırılması sürecinin başladığı bildirildi.

Anlaşmaya göre Suriye, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım başta olmak üzere sivil nitelikteki tesislerin yönetimini üstlenecek ve bu tesisleri kademeli olarak sivil yönetim sistemine dahil edecek.

Askeri nitelikteki üs ve tesislere ilişkin olarak ise taraflar, karşılıklı çıkarları koruyan yeni düzenlemeler çerçevesinde bu yapıların işlevini yeniden şekillendirme konusunda uzlaştı. Bu kapsamda askeri üsler, ortak eğitim ve nitelik kazandırma merkezlerine dönüştürülecek.

Rusya için Suriye’de yeni dönem: Esad sonrası Şara yönetimiyle 18 aylık pazarlık sona erdi

SURİYE- RUSYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Mutabakat zaptı kapsamında dönüşüm sürecinin tamamlanması için 3 aydan kısa bir takvim belirlenirken, yeni düzenlemelerin bu sürenin ardından yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Söz konusu adım, yaklaşık 18 ay önce başlayan müzakerelerden bu yana gelinen en önemli aşama olarak değerlendirilirken, yerel kaynaklar gelişmenin Suriye-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtiyor.

Rusya için Suriye’de yeni dönem: Esad sonrası Şara yönetimiyle 18 aylık pazarlık sona erdi

HAVALİMANI YÖNETİMİ TESLİM ALINDI

Öte yandan, Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Medya Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kurumun bugün Lazkiye Uluslararası Havalimanı'nın yönetimini resmen devraldığı bildirildi.

Bu adım, Suriye devletinin sivil havacılık tesislerinin yönetim ve işletmesini geri alma ve havalimanlarını ulusal sivil havacılık sistemine dahil etme süreci kapsamında önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Havalimanı yönetiminin devralınmasının, Suriye Dışişleri Bakanlığı liderliğinde yürütülen ve sivil nitelikteki tesislerin yönetimlerinin Suriye devletine devredilmesini sağlayan görüşmelerin bir sonucu olduğu belirtildi.

Rusya için Suriye’de yeni dönem: Esad sonrası Şara yönetimiyle 18 aylık pazarlık sona erdi

Kurumun önümüzdeki dönemde havalimanının yeniden faaliyete geçmesi ve uçuşlara açılması için gerekli teknik ve operasyonel prosedürleri tamamlayacağı, böylece bölgenin diğer vilayetler ile bölgesel ve uluslararası destinasyonlarla olan hava bağlantısının güçlendirileceği ifade edildi.

TAM DONANIMLI ASKERİ HAVA ÜSSÜYDÜ

Ayrıca Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan sosyal medya paylaşımında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyetin taraflar arasındaki "tarihi" mutabakat zaptını kapsayan tesisler hakkında bilgi edinmek üzere Lazkiye Uluslararası Havalimanı ve Tartus Limanı'nda saha gezisi gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya için Suriye’de yeni dönem: Esad sonrası Şara yönetimiyle 18 aylık pazarlık sona erdi

Geçmişte sivil havalimanı olarak hizmet veren Lazkiye’deki Hmeymim Havalimanı, Rusya tarafından 2015 yılının ortalarında tam donanımlı bir askeri hava üssüne dönüştürülmüştü. Hmeymim Hava Üssü ve Tartus Deniz Üssü, Rusya’nın Orta Doğu ve Akdeniz’deki askeri ve lojistik varlığının iki önemli unsuru haline gelmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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