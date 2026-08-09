Yağış başladı, ortalık savaş alanına döndü! 10 araç birbirine girdi

Erzurum’da sağanak yağışın başladığı dakikalarda Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda zincirleme kaza meydana geldi. 2 kamyon ve 8 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, yan dönen kamyon yolu bir süre trafiğe kapattı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı SSK Hastanesi istikametinde, 2 kamyon ile 8 otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonlardan biri yan dönerek yolu kapatırken, diğer kamyon ise kavşağın Büyükşehir Belediyesi yönündeki bölümünde durabildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaralılar araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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ULAŞIM BİR SÜRE AKSADI

Kazaya karışan bazı araçlar çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelirken, yan dönen kamyon nedeniyle kavşakta ulaşım da bir süre aksadı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kavşak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından temizlik çalışmaları tamamlandı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan kazanın hemen sonrasında taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik normale döndü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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