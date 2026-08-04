Cumhurbaşkanı adayı olmak için veda ettiği kürsüye, 3 yıl sonra bugün yeniden çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk grup toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarken üzerine gül yaprakları döküldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun üzerine gül yaprakları döküldü. Kılıçdaroğlu “Gençliğin umudu Kemal Kılıçdaroğlu” sloganları eşliğinde kürsüye çıktı.

Üzerine güller atıldı! Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra yeniden kürsüye çıktı

3 YIL SONRA İLK KEZ ÇIKTI

Siyasetin ahlaklı zeminde yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu “Yolsuzluğun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz, ahlakın yanında, erdemin yanında durulur” dedi.

Üzerine güller atıldı! Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra yeniden kürsüye çıktı

EN SON 2023’TE KÜRSÜYE ÇIKMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 2023 yılında grup toplantısında konuşmuştu. Cumhurbaşkanı adayı olmak için CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılan Kılıçdaroğlu kürsüden veda etmişti.

Üzerine güller atıldı! Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra yeniden kürsüye çıktı

SADECE 29 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salon, CHP teşkilatı tarafından dolduruldu ancak salondaki milletvekili katılımı beklentileri karşılamadı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin büyük bölümünün bu hafta içerisinde Kılıçdaroğlu'na yönelik bir deklarasyona imza atması bekleniyor.

44 CHP'li milletvekilinin 15'nin toplantıya gelmediği ifade edilirken, toplantıya sadece 29 CHP'li milletvekilinin katıldığı ifade edildi.

Üzerine güller atıldı! Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra yeniden kürsüye çıktı

YENİ PARTİ'DE İLK TOPLANTI

Öte yandan Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’nin ilk grup toplantısı da aynı salonda bugün yapıldı. Özel Yeni Parti lideri olarak ilk kez açık grup toplantısında konuştu. Yeni Parti’nin siyasi kuruluş sürecinin ilk kurultaya kadar devam edeceğini belirten Özel, yaklaşık üç aylık dönemde Anadolu ve Trakya’da mahalle, ilçe ve il düzeyinde örgütlenme çalışmaları yürütüleceğini açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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