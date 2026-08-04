Rafet Dalkıran kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın biyografisi

2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının açıklanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Rafet Dalkıran kamuoyunun gündemine geldi. Uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde görev yapan Dalkıran'ın askeri kariyeri, üstlendiği görevler ve özgeçmişi merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde önemli değişiklikler yaşandı. Açıklanan atamalarla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Rafet Dalkıran'ın kariyeri ve görev geçmişi araştırılmaya başlandı

RAFET DALKIRAN KİMDİR?

Orgeneral Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde dünyaya geldi. 1988'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu.

Meslek hayatı boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nin farklı birlik ve karargahlarında önemli görevler üstlenen Dalkıran, 2008 yılında hava pilot kurmay albay, 2015 yılında tuğgeneral, 2018 yılında tümgeneral, 2021 yılında korgeneral ve 2025 yılında orgeneral rütbesine yükseldi. 2025 yılından itibaren Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Dalkıran, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Rafet Dalkıran, görev süresi boyunca Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri bünyesinde birçok kritik sorumluluk üstlendi. 2015-2016 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2018-2021 yıllarında 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2021-2022 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve 2022-2025 yıllarında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2025 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini üstlendi.

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