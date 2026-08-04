Fenerbahçe duyurdu: Yeni şort sponsoru belli oldu

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın yeni şort ön sponsoru belli oldu. Anlaşmanın 2026-2027 sezonunu kapsayacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'den yeni bir sponsorluk anlaşması geldi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Sahadaki azmimiz ve mücadelemizle Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Asperox'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Anlaşmayla birlikte firma logosunun, bu sezon erkek futbol takımının yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ ön paçasında yer alacağı aktarıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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