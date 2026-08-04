Sivas'ta görme engelli yolcuları otobüsten indirmeye çalıştığı iddiasıyla sosyal medyada tepki çeken halk otobüsü şoförünün, yolculardan ücretsiz ulaşım kartlarını cihaza okutmalarını istediği ortaya çıktı. Araç içi kamera görüntüleri, olayın sosyal medyada yansıtıldığından farklı yaşandığını gözler önüne serdi.

Sivas'ta bir halk otobüsünde çekilen cep telefonu görüntüsü otobüs şoförünün sosyal medyada linç edilmesine neden oldu. Video, sürücünün görme engelli beş yolcuyu otobüsten indirmek istediği, hakaret ettiği iddiaları ile paylaşıldı. Ancak otobüs içi kamera görüntüleri ve sürücünün açıklamaları gerçeğin farklı olduğunu ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLDİ

Sivas'ta Özel Halk Otobüsü sürücüsü Otogar önünden altı yolcu aldı. Yolculardan beşi görme engelli olduklarını ileri sürüp kart basmadan ve ücret ödemeden otobüse bindi. Sürücü Enver Gökce (46) yolculardan, görme engellilere verilen ücretsiz ulaşım kartlarını cihaza okutmaları gerektiğini söyledi. Yolcular ise kart basmamakta ısrar edince sözlü tartışma yaşandı. Yolculardan biri tartışma sonrası, cep telefonu ile çektiği araç içi görüntüsünü sürücünün kendilerini aşağıya indirmek istediği ve hakaret ettiği iddiaları ile paylaştı. Paylaşımın ardından sürücü sosyal medyada linç edildi.

'Engellileri otobüsten indirdi' diye linç edilmişti! Gerçek başka çıktı

"SADECE KARTLARINI GÖSTERMELERİNİ İSTEDİM"

Eleştirilerin hedefi olan otobüs sürücüsü Enver Gökce, iddiaları yalanlayarak, "Akşam saatlerinde otobüse 6 kişi bindi. Yolculardan sadece bir tanesi kartını okuttu. Kalan 5 kişi ise kartını okutmadı. İçlerinden bir kadın, otobüse binerken kartlarını arkadan okutacaklarını söyledi. Ancak buna rağmen hiçbiri kartını okutmadı ve engelli olduklarına dair herhangi bir kart ya da kimlik de göstermedi. Daha sonra otobüsün arka tarafına geçip oturdular. Yaklaşık 10-15 dakika sonra kendilerinden ücret talep ettim. Bana kartlarının olmadığını söylediler. Bunun üzerine ücretlerini ödemelerini istedim ancak ücret ödemeyeceklerini ifade ettiler. Ben de buna tepki gösterdim. Otobüse binen kişiler engelli olduklarını iddia ettiler. Ancak bana bunu gösteren herhangi bir engelli kartı veya kimlik ibraz etmediler. Toplam 6 kişiden sadece biri kartını okuttu. Yaşanan bu olay daha sonra sosyal medyada farklı şekillerde yayıldı. Ben sadece kendi hakkımı değil, otobüsü kullanan yaklaşık 250 kişinin hakkını istedim. Kişilerin engelli olduğunu anlamam mümkün değildi. Çünkü bana herhangi bir kart ya da kimlik göstermediler.

'Engellileri otobüsten indirdi' diye linç edilmişti! Gerçek başka çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüs araç içi kamerası görüntülerinde sürücünün engelli olduğunu iddia eden yolculara engelli yolcular kapsamında ücretsiz seyahat edebilmeleri için kartları olması gerektiğini aksi halde ücret ödemeleri gerektiğini söylüyor. Beş yolcu ücret ödememekte ve kart göstermemekte ısrar edince sürücü durup yola devam edemeyeceğini belirttiği görülüyor.

'Engellileri otobüsten indirdi' diye linç edilmişti! Gerçek başka çıktı

Öte yandan, ücretsiz ulaşım kartına sahip engelli vatandaşların, halk otobüslerinde kendilerine tanımlı kartı cihaza okutmaları gerektiği aksi halde ücret ödemek zorunda oldukları belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası