Antalya'da 25 yaşındaki Mehmet Bayazitli, ağaçlık alanda elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu. Olay yerindeki tabure ve ip detayı dikkat çekerken, polis olayın perde arkasını araştırıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda telefonla konuşarak yürüyen bir kadın, yerde hareketsiz yatan ve elleri arkadan bağlı olan erkek şahsı fark etti.

Antalya'da korkunç olay! 25 yaşındaki genç elleri bağlı halde ölü bulundu

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kadının çevredekilere cansız beden gördüğünü söylemesi üzerine bölgede bulunan bir iş yeri çalışanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da korkunç olay! 25 yaşındaki genç elleri bağlı halde ölü bulundu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç olay! 25 yaşındaki genç elleri bağlı halde ölü bulundu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Mehmet Bayazitli olduğu tespit edildi. Olay yerinde gencin yanında tabure, ağaçta ise ip bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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