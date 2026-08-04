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Bolu'da akıllara durgunluk veren olay! Önce öptü sonra boğarak öldürdü

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Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Elektrikli bisikletiyle seyreden bir şahıs elinde tuttuğu yavru kediyi önce öptü ardından boğarak öldürdü.

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Bolu’da elektrikli bisikletli bir kişi, elinde bulunan yavru kediyi önce öptü, sonrasında elleriyle boğarak öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokak üstünde elektrikli bisikletiyle ilerleyen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi elinde getirdiği yavru kediyi kucağına alarak öptü. Şahıs sonrasında elinde tuttuğu kediyi boğarak öldürdü. Yavru kediyi öldüren şahıs, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binip olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Boluda akıllara durgunluk veren olay! Önce öptü sonra boğarak öldürdü
Başlık ResmiBoluda akıllara durgunluk veren olay! Önce öptü sonra boğarak öldürdü

Olayın sosyla medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekipleri videodaki şahsı yakalamak için harekete geçti.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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