Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren ve ilk iki transferini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe'nin, İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Vedat Muriqi ve genç yetenek Amara Diouf ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, Mason Greenwood'u ikna ettiği belirtildi.

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OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle oldukça cazip bir sözleşme karşılığında anlaşma sağladığı ancak kulübüyle pazarlık sürecinin devam ettiği belirtildi.

Mason Greenwood

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Haberde, Fransız ekibi Marsilya'nın oyuncuyu 50 milyon avronun altında bir bedelle satmayı düşünmediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçenin ise 30 milyon avro + bonuslar olduğu ve pazarlıkların devam ettiğine dikkat çekildi.

GEÇEN SEZON 37 GOLE KATKI VERDİ

İngiliz devi Manchester United altyapısından yetişen, LaLiga ekiplerinden Getafe'de kiralık forma giyen Mason Greenwood, 2024 yılında Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya 26 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu. Fransa'da gösterdiği başarılı performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Greenwood, geçen sezon çıktığı 46 maçta 26 gol ve 11 asist yaparak toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı.

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