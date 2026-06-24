Fenerbahçe, Senegal futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Amara Diouf transferini resmen tamamladı. Çapraz bağ sakatlığını geride bırakan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 2030 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Senegal futbolunun en önemli genç yeteneklerinden Amara Diouf'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, sağlık kontrollerinden geçen 18 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bir süredir İstanbul'da bulunan genç futbolcu, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Böylece uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri mutlu sonla sonuçlandı.

Fenerbahçe 2. transferini resmen açıkladı

2030'A KADAR İMZA

Transfer sürecindeki son pürüz, oyuncunun yetiştirme bedeli konusunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla giderildi. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından Amara Diouf ile 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme imzalandı.

Kulübün transferin mali detaylarını ve sözleşmeye ilişkin bilgileri kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe 2. transferini resmen açıkladı

AFRİKA FUTBOLUNUN YENİ YILDIZ ADAYI

7 Haziran 2008 tarihinde Senegal'in Pikine kentinde dünyaya gelen Amara Diouf, kariyerine ülkenin dünyaca ünlü futbol akademisi Génération Foot'ta başladı. Sadio Mané, Ismaila Sarr ve Pape Matar Sarr gibi önemli yıldızları yetiştiren akademinin son büyük projesi olarak gösterilen genç oyuncu, özellikle sürati, teknik kapasitesi ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe 2. transferini resmen açıkladı

KITALARARASI ÇIKIŞINI U17 AFRİKA KUPASI'NDA YAPTI

Amara Diouf'un dünya futbolunun dikkatini çekmesini sağlayan performans ise 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda geldi. Senegal'in şampiyonlukla tamamladığı turnuvada 5 gol kaydeden genç yıldız, takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Gösterdiği performansın karşılığında turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Diouf, böylece Afrika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında ön plana çıktı.

Henüz 15 yaş 94 günlükken Senegal A Milli Takımı formasını giyen genç futbolcu, bu başarısıyla ülke futbol tarihine adını yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe 2. transferini resmen açıkladı

SAKATLIĞI NEDENİYLE BEKLEMEYE ALINMIŞTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızla ilgisi yeni değil. Sarı-lacivertliler daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak Diouf'un yaşadığı ciddi çapraz bağ sakatlığı nedeniyle süreç askıya alınmıştı.

Uzun süren tedavi ve rehabilitasyon dönemini geride bırakan genç futbolcu, yeniden sahalara dönerek antrenmanlara başladı. Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kapsamlı kontrollerin ardından transfer için herhangi bir engel bulunmadığı rapor edildi.

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