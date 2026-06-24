Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım yönetimiyle yürüttüğü teknik direktör görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon planlaması üzerinde haftalarca çalıştıklarını belirten Kocaman, son görüşmenin ardından tüm iletişimin kesildiğini ve kulübün kararını medya aracılığıyla öğrendiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin teknik direktör tercihine ilişkin açıklamada bulundu. Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sık sık teknik direktör olarak ismi geçen tecrübeli çalıştırıcı, yaşanan sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman

"ANSIZIN TÜM İLETİŞİM KESİLMİŞTİ"

Kamuoyunu aydınlatma adına açıklama ihtiyacı doğduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman

"EN BÜYÜK PAY YÖNETİMLERDE"

Başarı ve başarısızlıktaki payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

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