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Dünya

Türkiye’nin Gazze’deki rolü İsrail’i rahatsız etti! Netanyahu, kurmayını ABD'ye gönderdi

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Türkiye’nin Gazze’deki rolü İsrail’i rahatsız etti! Netanyahu, kurmayını ABD'ye gönderdi

Gazze’de ateşkes anlaşmasının denetim sürecinde Türkiye ve Katar’ın rol üstlenmesi İsrail’de rahatsızlığa yol açtı. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesini reddeden Başbakan Netanyahu, Trump yönetimini ikna etmek için yakın kurmayı Ron Dermer’i Washington’a gönderdi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İsrail yönetimi, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek için bahaneler üretmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasında yaşanan diplomatik gerilimi düşürmek için harekete geçti. Netanyahu’nun yakın kurmayı ve eski Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, başkent Washington’da Trump yönetimi yetkilileriyle görüştü. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in Gazze anlaşmasıyla ilgili itirazlarını anlaşma metninin duyurulmasından sonra iletmesi Washington tarafında büyük öfkeye yol açtı. İsrail tarafı, masaya getirilen nihai metnin kendi güvenlik endişelerini sınırlandırdığını savunuyor.

Gazeteye göre İsrail üç unsura karşı çıkıyor: Hamas’tan toplanan silahların imha edilmek yerine Gazze’de depolanacak olması. Türkiye ile Katar’ın anlaşmanın uygulanmasını izleme ve doğrulama süreçlerine katılması. Teknokrat komite ile uluslararası istikrar gücünün kontrolüne girecek bölgelerde İsrail’in askerî hareket özgürlüğünü kaybedecek olması.

Türkiye’nin Gazze’deki rolü İsrail’i rahatsız etti! Netanyahu, kurmayını ABD'ye gönderdi
Başlık ResmiTürkiye’nin Gazze’deki rolü İsrail’i rahatsız etti! Netanyahu, kurmayını ABD'ye gönderdi

“HAMAS” BAHANESİ

Hamas ile yapılan anlaşmaya dair haberlerin ardından, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock, Netanyahu’dan kararı iptal etmek üzere kabineyi yeniden toplamasını talep etmişti. Bakanlar, uluslararası güç için kendilerine sunulan rolün anlaşmada ana hatlarıyla belirtilenden önemli ölçüde farklı olduğunu savunuyor. Netanyahu, 4 Ağustos’ta Barış Kurulunun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin duyurduğu yol haritasına rağmen Gazze Şeridi’nde işgal ettikleri alanlardan Hamas silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini savunmuştu.

Türkiye’nin Gazze’deki rolü İsrail’i rahatsız etti! Netanyahu, kurmayını ABD'ye gönderdi
Başlık ResmiTürkiye’nin Gazze’deki rolü İsrail’i rahatsız etti! Netanyahu, kurmayını ABD'ye gönderdi
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HERKES KABUL ETTİ

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun, Hamas ve Gazze’deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas, İsrail’in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlarla ilgili takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail’in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi’nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

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