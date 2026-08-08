Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Çerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!

Güçlendirilmesi Yasa Teklifinin Meclis Adalet Komisyon’undaki yoğun tartışmalar içinde ve gergin geçti. Komisyon toplantısının yapılacağı salonun önü saatler öncesinde dolmaya başladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Altın
ESMA ALTIN

Yoğun ilgi sebebiyle izdiham yaşandı. İyi Parti milletvekilleri komisyon toplantısının küçük salonda yapılmasına tepki gösterirken, salonun kapısının açılmamasına karşı kapıları yumrukladı.

Salonun kapısı açıldıktan sonra arbede çıktı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel toplantının açılış konuşmasında “Bu bir af düzenlemesi değildir. Teklif kişiye özgü bir düzenleme yoktur” dedi.

Çerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!
Başlık ResmiÇerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!

Teklif üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de, teklife imza atan milletvekillerinin sayısının 367’e ulaştığını belirterek, “Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında emsali pek görülmemiş, tarihi nitelikte bir siyasi mutabakatın göstergesidir” diye konuştu.

Çerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!
Başlık ResmiÇerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise “Binlerce insanımızın hayatına ve kaynakların heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
TBMM
GÜNDEM

TBMM'de kritik gün! 12 maddelik teklif masada! İlk sunum yapıldı

İyi Parti, Meclis Adalet Komisyonu üyesi olmayan birçok vekiliyle toplantıya katıldı. İyi Parti milletvekilleri görüşmeleri uzatmak için toplantıda usül tartışması açarken görüşmeler sırasında da konuşmacı vekillerin sözünü sürekli kesti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kendini iple kamufle etmiş! Çobandan akılalmaz plan, oyununu jandarma bozdu
Çobandan akılalmaz plan! Oyununu jandarma bozdu
Kaydet
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı belli oldu: Serie A'da kaldı
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı belli oldu
Kaydet
'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu! Define için evin altını oymuşlar
'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu! Define için evin altını oymuşlar
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.