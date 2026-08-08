Çerçeve Yasa'nın Meclis süreci başladı!

Güçlendirilmesi Yasa Teklifinin Meclis Adalet Komisyon’undaki yoğun tartışmalar içinde ve gergin geçti. Komisyon toplantısının yapılacağı salonun önü saatler öncesinde dolmaya başladı.

Yoğun ilgi sebebiyle izdiham yaşandı. İyi Parti milletvekilleri komisyon toplantısının küçük salonda yapılmasına tepki gösterirken, salonun kapısının açılmamasına karşı kapıları yumrukladı.

Salonun kapısı açıldıktan sonra arbede çıktı. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel toplantının açılış konuşmasında “Bu bir af düzenlemesi değildir. Teklif kişiye özgü bir düzenleme yoktur” dedi.

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Teklif üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de, teklife imza atan milletvekillerinin sayısının 367’e ulaştığını belirterek, “Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında emsali pek görülmemiş, tarihi nitelikte bir siyasi mutabakatın göstergesidir” diye konuştu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise “Binlerce insanımızın hayatına ve kaynakların heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz” ifadelerini kullandı.

İyi Parti, Meclis Adalet Komisyonu üyesi olmayan birçok vekiliyle toplantıya katıldı. İyi Parti milletvekilleri görüşmeleri uzatmak için toplantıda usül tartışması açarken görüşmeler sırasında da konuşmacı vekillerin sözünü sürekli kesti.

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