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CHP’nin 28 şehirde belediyesi kalmadı! 232 başkan Yeni Parti'ye geçti

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CHP’nin 28 şehirde belediyesi kalmadı! 232 başkan Yeni Parti'ye geçti

Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP’den istifa ederek partilerine katılan belediye başkanı sayısını açıkladı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Tüzün, bugüne kadar ikisi büyükşehir, 17’si il olmak üzere toplam 232 belediye başkanının CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldığını söyledi. Yaşar Tüzün, büyükşehirlere bağlı ilçelerde 109 belediye başkanı, illere bağlı ilçelerde 54 belediye başkanı ve beldelerde 50 belediye başkanının CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

CHP’nin 28 şehirde belediyesi kalmadı! 232 başkan Yeni Parti'ye geçti
Başlık ResmiCHP’nin 28 şehirde belediyesi kalmadı! 232 başkan Yeni Parti'ye geçti

Öte yandan, 28 şehirde hiç CHP’li belediye başkanı kalmadığını söyleyen Yeni Partili Tüzün, bu şehirlerin; Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat olduğunu belirtti.

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25 İSİM AK PARTİ’YE KATILDI

AK Parti’ye katılan belediye başkanları hakkında da konuşan Yaşar Tüzün, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’den seçilen 25 belediye başkanının AK Parti’ye geçtiğini hatırlatarak bu sayının 411 belediye başkanı içerisinde yaklaşık yüzde 6’ya karşılık geldiğini ifade etti. Tüzün, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin CHP’de kaldığını, Bartın Belediye Başkanı’nın ise kararını henüz vermediğini belirtti.

Yaşar Tüzün, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılan belediye başkanı sayısının ağustos sonuna kadar 300’ü geçmesini beklediklerini belirtti.

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