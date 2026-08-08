CHP’de çalışmalarına başlayan komisyonun yaklaşık 2,5 aylık süreçte belediye başkanları hakkında henüz somut adım atmaması tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan ve “arınma komisyonu” olarak bilinen yedi kişilik Yerel Yönetimlerdeki Hukuki Süreçleri İnceleme ve Değerlendirme Kurulu çalışmalarını sürdürürken, hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan belediye başkanları konusunda henüz somut bir adım atılmaması tartışma konusu oldu.

Arınma Komisyonu ağırdan alıyor! Başkanlar için ihraç kararı çıkmadı

Milletvekilleri ve il başkanları hakkında disiplin süreçlerini işleten CHP yönetiminin, çeşitli iddialarla gündeme gelen belediye başkanları konusunda ise beklemeyi tercih etmesi dikkat çekti. Yaklaşık 2,5 aylık süreçte belediye başkanları hakkında henüz ihraç kararı çıkmamasına dair eleştiriler üzerine CHP yönetimi, belediyelerle ilgili sürecin daha kapsamlı yürütüldüğünü ve belediye başkanları hakkında yalnızca iddialar üzerinden karar almadıklarını belirtti.

Arınma Komisyonu ağırdan alıyor! Başkanlar için ihraç kararı çıkmadı

HEPSİ DENETLENECEK

Belli aralıklarla toplantılarına devam eden arınma komisyonu, belediyelerdeki iddiaların ve şikâyetlerin daha kapsamlı şekilde incelenmesi amacıyla yeni bir komisyon kurulmasına karar verdi. Hakkında soruşturma bulunmayan belediyeleri tek tek gezerek denetleyecek olan bu komisyonun, çalışmalarının sonucunu arınma komisyonuna raporlayacağı öğrenildi. Böylece yalnızca adli soruşturma veya iddianame bulunan belediyeler değil, hakkında henüz resmî bir soruşturma başlatılmamış belediyeler de parti içi denetim mekanizmasının kapsamına alınacak.

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PEYDERPEY İLERLİYORUZ

Edinilen bilgiye göre, alt komisyon olarak görev yapacak ekip, sosyal medyada gündeme gelen iddialar, yerel basında çıkan haberler ve vatandaşlardan doğrudan gelen şikâyetler üzerine de belediyeler hakkında denetim başlatabilecek. Öte yandan, CHP kurmayları, hakkında iddianame bulunan belediye başkanlarına ilişkin incelemelerin de sürdüğünü, ancak iddianamelerin uzunluğu sebebiyle sürecin zaman aldığını ifade etti. Kurmaylar, “Önceliğimiz belediyelere isnat edilen suçlar. İddianamesi çıkanlarla ilgili değerlendirme yapıyoruz ancak iddianameler çok uzun, çok büyük olduğu için süreç uzun sürüyor. Peyderpey ilerliyoruz, dosyalarda olgunlaşma oldukça açıklamalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

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