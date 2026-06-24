Fenerbahçe yönetiminin, yıllık maliyeti nedeniyle N'Golo Kante'nin sözleşmesinde revizyona gitmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin maaş indirimi ve bazı maddelerin kaldırılmasını talep edeceği, anlaşma sağlanamazsa ayrılığın gündeme gelebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni yönetimin, yıldız futbolcu N'Golo Kante'nin sözleşmesine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak dünya futbolunda geniş yankı uyandıran sarı-lacivertli kulüpte, başkanlık görevini Sadettin Saran'dan devralan Aziz Yıldırım yönetiminin maliyetleri gözden geçirdiği iddia edildi.

N'Golo Kante

YÜKSEK MALİYETLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle Kante'nin mevcut sözleşmesinde revizyona gitmek istiyor. Haberde, şu sıralarda Fransa Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden deneyimli futbolcunun sözleşmesinde yer alan forma satış gelirlerinden pay alma maddesinin kaldırılmasının planlandığı belirtildi.

N'Golo Kante

ÜCRETTE DE İNDİRİM TALEP EDİLİYOR

Ayrıca Fenerbahçe'nin yıllık 11 milyon euro seviyesindeki ücretinde de indirime gidilmesinin talep edileceği öne sürüldü.

İddiaya göre Kante'nin söz konusu şartları kabul etmemesi halinde tarafların yollarını ayırması gündeme gelebilir. Sarı-lacivertli yönetimin anlaşma sağlanamaması durumunda Fransız yıldız için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ve oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam etmesinin ihtimaller arasında bulunduğu kaydedildi.

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