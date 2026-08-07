Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MEB tarih verdi! Nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MEB tarih verdi! Nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı MEB tarih verdi! Nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nakil başvuruları sürerken gözler bir kez daha sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda nakil başvuru ve sonuç tarihi bildirilmişti. Peki, nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet
a- | +A

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştiği liseden farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başladı. Birinci nakil tercih başvuruları 5 Ağustos'ta alınmaya başlandı ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarih verdi! Nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiMEB tarih verdi! Nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nakil sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı. Belirlenen takvime göre, LGS 1.nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gece yarısı egzoz patlatıp tek teker yaptılar! Eskişehir'de motosikletli gruba tepki kamerada
Gece yarısı egzoz patlatıp tek teker yaptılar! Eskişehir'de motosikletli gruba tepki kamerada
Kaydet
İsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı!
İsrailli Bakan canlı yayında Macron'u hedef aldı! "Bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı çevirdi"
Kaydet
Baş dönmesiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Türkiye’de ilk, dünyada 68’inci vaka
Baş dönmesiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Türkiye’de ilk, dünyada 68’inci vaka
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.