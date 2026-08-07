Nakil başvuruları sürerken gözler bir kez daha sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda nakil başvuru ve sonuç tarihi bildirilmişti. Peki, nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştiği liseden farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başladı. Birinci nakil tercih başvuruları 5 Ağustos'ta alınmaya başlandı ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarih verdi! Nakil başvuruları için son gün ne zaman, 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nakil sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı. Belirlenen takvime göre, LGS 1.nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

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