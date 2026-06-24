İsmail Kartal, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci’yi kazanmak istiyor. F.Bahçe’nin yeni hocası kiralık giden yıldızlarından özellikle iki yerli isimle özel olarak ilgilenecek.

Kanarya’da yeni sezonun startı sağlık kontrolleri ile verildi. Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe’de kiralık giden isimlerin durumu merak konusu. Ancak iki isim var ki yeni teknik direktör İsmail Kartal için değerli ve önemli. Onlar da Beşiktaş’a kiralık verilen Cengiz Ünder ile Kasımpaşa’da ter döken ve şu anda A Millî Takım ile Dünya Kupası’nda olan İrfan Can Kahveci. Kartal, gerek maliyetleri gerekse kumaş kaliteleri sebebiyle iki oyuncu ile kampta özel olarak ilgilenecek.

Cengiz Ünder

REAKSİYONA BAKILACAK

Önce Topuk Yaylası ardından Avusturya kampındaki performans durumlarına göre de karar verilecek. İki ismin de kadroda olması 10+4 yabancı kuralı açısından el güçlendiren bir durum. O sebeple İsmail Kartal iki oyuncuya da bir fırsat verip kazanma yoluna gidecek. Tabii Cengiz ve İrfan Can’ın bu şansı nasıl değerlendireceği önemli. Eğer rapor olumsuz olursa iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon olduğu gibi başka takımlara kiralık gönderilmesi yüksek ihtimal.

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