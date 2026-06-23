Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek için Premier Lig ekibinin teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Sarı lacivertli yönetimin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olurken transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade edildi.

Sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e İngiltere'den ilginin olduğu ileri sürüldü.

İNGİLİZ EKİBİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Premier Lig'de mücadele eden bir kulüp, milli oyuncu İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. İngiliz ekibinin, İsmail için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalabileceği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin muhtemel teklif karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olurken transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Premier Lig ekibi, İsmail Yüksek'in peşinde: Resmi teklif yolda

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Sarı lacivertlilerle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon avro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan İsmail Yüksek, iki gol atıp üç asistlik performans sergiledi.

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