Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan ve "yeni kontrat imzalandığı" yönünde bir açıklamanın yapılmadığı Mert Hakan Yandaş'ın, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinde yer alması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Ataşehir'de özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden dikkat çeken bir görüntü paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü'nün paylaştığı fotoğraf

"YENİ SÖZLEŞME" BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti. Bu gelişmenin ardından, "Fenerbahçe, deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme mi imzalayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

PFDK'DAN 12 AY CEZA ALDI

Mert Hakan Yandaş, bahis ve şife iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye olmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Nisan'da futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

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