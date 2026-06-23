Fenerbahçe'de kafa karıştıran görüntü: Mert Hakan Yandaş sürprizi
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan ve "yeni kontrat imzalandığı" yönünde bir açıklamanın yapılmadığı Mert Hakan Yandaş'ın, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinde yer alması dikkat çekti.
- Mert Hakan Yandaş, diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.
- Deneyimli oyuncu ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı sorusu gündeme geldi.
- Mert Hakan Yandaş, bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 4 ay cezaevinde kalmıştı.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Ataşehir'de özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden dikkat çeken bir görüntü paylaştı.
"YENİ SÖZLEŞME" BELİRSİZLİĞİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti. Bu gelişmenin ardından, "Fenerbahçe, deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme mi imzalayacak?" sorusunu gündeme getirdi.
PFDK'DAN 12 AY CEZA ALDI
Mert Hakan Yandaş, bahis ve şife iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye olmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Nisan'da futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.