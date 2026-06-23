Fenerbahçe, Malang Sarr'da mutlu sona yakın!
Fenerbahçe yeni savunma oyuncusunda mutlu sona çok yakın. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Fransız stopere imza parası içinde 8 milyon avro önerildi. Sarr ise senelik net 8 milyon avro istedi.
- Fenerbahçe'nin Sarr'a imza parasıyla birlikte senelik 8 milyon avro önerdiği, Sarr'ın ise imza parası hariç senelik 8 milyon avro talep ettiği belirtiliyor.
- İki taraf arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta yolun bulunmasının beklendiği ifade ediliyor.
- Fenerbahçe'nin planı, yeni transferi 22 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek.
- Malang Sarr'ın, Lens'in savunmasındaki önemli oyunculardan biri olduğu ve 34 lig maçının 33'ünde forma giydiği belirtiliyor.
- Marsilya'nın da Fransız oyuncuyu istediği bilgisi yer alıyor.
MEHMET EMİN ULUÇ - Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Malang Sarr transferinde sona yaklaşıldı. Lens ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki defans oyuncusuna imza parasıyla birlikte senelik 8 milyon avro önerildi. Sarr ise imza parası hariç senelik ücret olarak 8 milyon avro talep etti. İki taraf arasındaki pazarlıklar devam ederken orta yolun bulunması bekleniyor.
MARSİLYA DA İSTİYOR
Savunmasını garantiye almak isteyen sarı lacivertlilerde plan yeni transferi 22 Temmiz’daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek. Malang Sarr, Ligue 1’i PSG’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens’in savunmadaki önemli sigortalarından biri olmuştu. 34 lig maçının 33’ünde forma giyen ve Marsilya’nın da istediği Fransız oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.