Fenerbahçe yeni savunma oyuncusunda mutlu sona çok yakın. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Fransız stopere imza parası içinde 8 milyon avro önerildi. Sarr ise senelik net 8 milyon avro istedi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Malang Sarr transferinde sona yaklaşıldı. Lens ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki defans oyuncusuna imza parasıyla birlikte senelik 8 milyon avro önerildi. Sarr ise imza parası hariç senelik ücret olarak 8 milyon avro talep etti. İki taraf arasındaki pazarlıklar devam ederken orta yolun bulunması bekleniyor.

Malang Sarr

MARSİLYA DA İSTİYOR

Savunmasını garantiye almak isteyen sarı lacivertlilerde plan yeni transferi 22 Temmiz’daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek. Malang Sarr, Ligue 1’i PSG’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens’in savunmadaki önemli sigortalarından biri olmuştu. 34 lig maçının 33’ünde forma giyen ve Marsilya’nın da istediği Fransız oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.

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