Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, takımdaki fazla futbolcu sayısı teknik heyeti düşündürüyor. Kiralıktan dönen oyuncularla birlikte özellikle orta saha ve savunmada çok sayıda oyuncu bulunuyor. Kadronun kalabalık olduğu bir diğer bölge ise kaleci mevkisi oldu.

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 24 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak. 2 Temmuz’a kadar Topuk Yaylası’nda kampa girecek sarı-laciverli ekibin kadrosunda 5 kaleci bulunuyor.

Mert Günok

İKİ KALECİYE VEDA EDİLECEK

Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve Ederson, takımda sözleşmeleri devam eden file bekçileri olarak ön plana çıktı. Yönetim, bu isimlerden en az 2’siyle yolları ayırmayı planlıyor.

Dominik Livakovic

LIVAKOVIC ve İRFAN CAN KARARI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hırvatistan formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası’nda boy gösteren Dominik Livakovic ve geçtiğimiz sezonun 2’nci yarısını Samsunspor’da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat, ayrılığa en yakın 2 isim. Dünya Kupası’nın ardından kararını verecek Hırvat file bekçisinin, sarı-lacivertliler ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İrfan Can Eğribayat

Ağustos 2022'de Göztepe'den transfer edilen İrfan Can Eğribayat ise sözleşmesinin son yılına giriyor. 27 yaşındaki futbolcunun, bu sezon Fenerbahçe’de forma giymesi beklenmiyor.

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