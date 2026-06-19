Fenerbahçe'nin, 6 yıl sonra yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kosovalı santrfor, imza töreninde açıklamalarad bulundu.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Vedat Muriqi’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Oğuz Çetin - Vedat Muriqi

"AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Vedat Muriqi’ye ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Başkan Aziz Yıldırım, Futbol A.Ş. yöneticileri ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katıldı.

"BU ARMA İÇİN MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIM"

Vedat Muriqi, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bana bu formayı tekrar layık gören sayın başkanımıza, Oğuz Çetin'e, sevgili hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Okan Buruk'tan İsmail Kartal ve Jose Mourinho itirafı

Haberle İlgili Daha Fazlası