Fenerbahçe Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığı görevine sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal olarak duyuruldu. Sarı-lacivertlilerde 4'üncü defa aynı görevi yürütecek olan 65 yaşındaki çalıştırıcının birinci yardımcısı Dirk Kuyt oldu.

Başlık ResmiFenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında oynayan Dirk Kuyt, 2013-2014 sezonunda şampiyonluk kazanmıştı.

"ŞAMPİYON GİTTİM, ŞAMPİYON OLACAK EKİPLE BULUŞACAĞIM"

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, FBTV canlı yayınında konuyla ilgili, "Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt'ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şunu söyledi; 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum' dedi. Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak" sözlerini sarf etti.

"TARAFTARIN SEVGİSİNİ KAZANDI"

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan paylaşımda, "Teknik ekibimizin içinde yer alması yönünde prensip anlaşmasına varılan Sayın Dirk Kuyt; futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenmiş, profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarlarımızın sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Fenerbahçemize futbolcu, kaptan, teknik adam ve kulüp değerleri olarak hizmet vermiş olan önemli isimlerin, yeni dönemde aynı hedef doğrultusunda kulübümüze değer katacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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