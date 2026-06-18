Fenerbahçe'de yeni dönem: İsmail Kartal'ın yardımcısı Dirk Kuyt
Fenerbahçe Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığı görevine sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın getirildiğini açıkladı.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 4'üncü defa teknik direktörlük görevini üstlenecek. Dirk Kuyt ise İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.
- Kuyt, göreve başlarken 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum' ifadelerini kullandı.
- Fenerbahçe yönetimi, santrfor ve birçok bölge için transfer görüşmeleri yapılacağını belirtti.
- Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, Dirk Kuyt'ın futbolculuk kariyerinde şampiyonlukta önemli rol üstlendiği ve taraftarın sevgisini kazandığı vurgulandı.
Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal olarak duyuruldu. Sarı-lacivertlilerde 4'üncü defa aynı görevi yürütecek olan 65 yaşındaki çalıştırıcının birinci yardımcısı Dirk Kuyt oldu.
"ŞAMPİYON GİTTİM, ŞAMPİYON OLACAK EKİPLE BULUŞACAĞIM"
Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, FBTV canlı yayınında konuyla ilgili, "Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt'ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şunu söyledi; 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum' dedi. Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak" sözlerini sarf etti.
"TARAFTARIN SEVGİSİNİ KAZANDI"
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan paylaşımda, "Teknik ekibimizin içinde yer alması yönünde prensip anlaşmasına varılan Sayın Dirk Kuyt; futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenmiş, profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarlarımızın sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Fenerbahçemize futbolcu, kaptan, teknik adam ve kulüp değerleri olarak hizmet vermiş olan önemli isimlerin, yeni dönemde aynı hedef doğrultusunda kulübümüze değer katacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.