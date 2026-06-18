Fenerbahçe'de merakla beklenen yeni direktör açıklandı. Dördüncü defa sarı-lacivertli takımın başına geçen İsmail Kartal, FBTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar" dedi.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

İsmail Kartal, 4'üncü defa Fenerbahçe'nin teknik patronu oldu.

YILDIRIM'DAN KARTAL'A: OĞLUM NASILSIN?

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile birlikte kulüp televizyonunda canlı yayına çıkan Kartal, "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak 'Oğlum İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum" dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

65 yaşındaki teknik adam, "Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var; PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim ve ekibi 2 aydır çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım! Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki son görev sürecinde 99 puanla Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı.

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"BURADA HAYATIM GEÇTİ"

İsmail Kartal, "Fenerbahçe'ye gelip, heyecanlı olmamak mümkün değil! Burası yuvamız, burada hayatım geçti! Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan ve iyi futbol oynayan takım oluşturmak istiyorum. Bunu daha önce başardık. Bana büyük bir destek var. Ayrıca büyük bir çaba var. Yabancı futbolcular var, beden dilleri iyi olmayan isimler var. Hepsini izledim. Bunları ikili ilişkilerle düzelteceğiz. Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatacağım ve aidiyetleri yükselecek. Maç pazar günü ise cumartesi kazanacağız. Daha güçlü olmak için büyük bir çaba var. Oğuz kardeşime birkaç oyuncu da verdim. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız" sözlerini sarf etti.

TARAFTARA MESAJ

Taraftara mesajı sorulan Kartal, "Allah'ın izniyle Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Taraftarlarımızı her maçımıza bekliyorum. Biz sahada elimizden geleni yapacağız, onlar da tribünde ellerinden geleni yapsınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte bu takımı bu sene şampiyon yapacağız" açıklamasını yaptı.

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