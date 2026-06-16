Hakan Safi ile girdiği yarışı kazanan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu sarı-lacivertlilerde, Radyo Fenerbahçe'nin yeniden kulüp kontrolüne geçtiği belirtildi.

"Fenerbahçe Radyosu yeniden Fenerbahçe'nin kontrolünde" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe’ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe’nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır. Fenerbahçe’nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir.