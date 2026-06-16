Nene’yle ayrılık planlayan Fenerbahçe alternafini hazırladı. Sarı lacivertliler, Roma’dan Matias Soule için devreye girdi. 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu için en ciddi rakip Borussia Dortmund. Problem çıkarsa Brezilyalı Luiz Henrique’ye gidilecek.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, performansından memnun olmadığı Nene ve Musaba’yla yolları ayırmaya hazırlanırken, aradığı sağ kanadı İtalya’da buldu. Sarı lacivertliler, Roma’nın satış listesine koyduğu 23 yaşındaki Arjantinli Matias Soule’nin peşine düştü. İtalyan ekibinin kapısını çalan Fenerbahçe, 35 milyon avroluk bonservis talebiyle karşılaştı. Geçen sezon 42 maçta 7 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlayan, on numara ve forvet arkası oynama özelliklerine sahip olan Soule için başta Borussia Dortmund olmak üzere çok sayıda talip de devrede.

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Luiz Henrique

ALTERNATİFİ SAMBACI

Yüksek top tekniği, kusursuz sol ayağıyla tanınan Soule, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmışken, Roma, Juventus’tan 28,6 milyon avroya aldığı tangocuyu ucuza bırakmayı düşünmüyor. Fenerbahçe, İtalyan ekibiyle bonservis pazarlığı yaparken, bir yandan da Zenit’in sambacısı Luiz Henrique’yle dirsek temasında. Nisan 2003 doğumlu Soule 10+4 kuralına uyması sebebiyle öncelikli tercih olsa da, sarı lacivertliler, Brezilya ile Dünya Kupası’nda ter döken 25 yaşındaki Henrique için Zenit’le görüşmeleri sürdürüyor.



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