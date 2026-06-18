Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oluyor. Aziz Yıldrıım başkanlığındaki yönetim, bugün saat 13.00'de yeni hocanın açıklanacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede rakibi Hakan Safi'yi geride bırakıp, başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, teknik direktör için kararını verdi.

Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu.

İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile 3 maça çıkan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi yeni hocasını saat 13.00'de kamuoyuyla paylaşacak.

"YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" denildi.

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