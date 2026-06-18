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Fenerbahçe'de beklenen açıklama geldi: Teknik direktör için saat belli oldu
Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oluyor. Aziz Yıldrıım başkanlığındaki yönetim, bugün saat 13.00'de yeni hocanın açıklanacağını duyurdu.
Özetle DinleFenerbahçe'de beklenen açıklama geldi: Teknik dire...
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Spor az önce
Fenerbahçe, teknik direktör kararını saat 13.00'te duyuracak.
- Fenerbahçe'de geçtiğpimiz sezonun son bölümünde Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile 3 maç oynandı.
- 2026-2027 sezonu öncesi yeni teknik direktör belli oluyor.
- Açıklama FBTV ekranlarından yapılacak. Bu duyuru, "120. yılda başlayacak yeni dönemin ilk adımı" olarak nitelendirildi.
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Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede rakibi Hakan Safi'yi geride bırakıp, başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, teknik direktör için kararını verdi.
İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile 3 maça çıkan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi yeni hocasını saat 13.00'de kamuoyuyla paylaşacak.
"YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" denildi.
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