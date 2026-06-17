Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu eşleşmeleri: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en pretijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci eleme turu kura çekimi yapıldı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi de belirlendi.
- Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
- Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
- Devler Ligi'nde 2'nci eleme turu müsabakaları 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
RAKİP İSKOÇYA'DAN GORNIK ZABRZE
Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Fenerbahçe, teknik direktör Michal Gasparik yönetimindeki Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı. Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Aarhus - Lech Poznan
Thun - GNK Dinamo
Fenerbahçe - Gornik Zabrze
Strum Graz - Hearts
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Devler Ligi'nde 2'nci eleme turu müsabakaları, 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, ilk müsabakaya Chobani Stadyumu'nda çıkacak.