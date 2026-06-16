Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transfer ateşini yakmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak üzere. Ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Başkanlık seçiminde Hakan Safi'yi geride bırakan Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin transferi için önemli mesafe kat etti. Haberde, tarafların bonservis konusunda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

15,5 MİLYON EURO'YA TAMAM

İddialara göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservisi için Mallorca'ya 15,5 milyon euro ödemeyi kabul etti. Böylece sarı-lacivertlilerin, eski yıldızını yıllar sonra yeniden kadrosuna katmak için önemli bir adım attığı belirtildi.

Tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından ise kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

TARAFTAR HEYECANLI

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Muriqi'nin dönüş ihtimali, sarı-lacivertli camiada da büyük heyecana neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, Kosovalı futbolcunun yeniden Kadıköy'e dönmesini destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Transferin taraflarca resmi olarak açıklanması halinde Vedat Muriqi, yaklaşık 5 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasını giymiş olacak.

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