Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Devler Ligi eşleşmesi hakkında açıklama yaptı. Transfer çalışmalarına da değinen Göktürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan transfer/tescil takvimine (yaz transfer dönemi 22 Haziran-4 Eylül) vurgu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu kurası (Gornik Zabrze) ve taraftarlarının merakla beklediği yeni transferlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Devler Ligi'nde 2'nci eleme turu müsabakaları, 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, ilk müsabakaya Chobani Stadyumu'nda çıkacak.

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"ÜST TURA ÇIKACAĞIZ"

Kura çekimi sonrası HT Spor'a konuşan Göktürk, "Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için de zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe için rakip fark etmez. Her takımı geçmekle yükümlüyüz. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bir üst tur bizi bekliyor diye temenni ediyoruz" dedi.

"İLK MAÇ ÖNCESİ HAZIR OLACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında sarı-lacivertli yönetici, "Dünya Kupası'nda bazı oyuncularımız var. Muhtemelen birinci maça yetişemeyeceklerdir ama biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız. İlk maç öncesi hazır olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Burayı geçmemiz gerekiyor, geçeceğiz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk

"TRANSFER DÖNEMİ 22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"

Transfer konusunda bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirten Barış Göktürk, "TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Bizim transfer dönemimiz 22 Haziran'da başlıyor dolayısıyla. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrfor konusunu sayın başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Geçen sene doğru bir kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu demiştik. Biz bu doğru kadro planlaması ile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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