İsmail Kartal, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın başına getirildi. Sarı-lacivertlilerde daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kartal; 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarının ardından 4'üncü defa Fenerbahçe Teknik Direktörü oldu.

İsmail Kartal, 2010-2014 yılları arasında yardımcı antrenör olarak önce Aykut Kocaman, ardından Ersun Yanal ile birlikte çalıştı. Fenerbahçe'de ilk olarak 2014 yazında teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli çalıştırıcı, ilk döneminde takımın başında 46 maça çıktı ve 2.17 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda ligi ikinci sırada tamamlarken, TFF Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.

Son olarak İran'ın Persepolis FC takımında çalışan 65 yaşındaki teknik adam, yeniden Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

İKİNCİ DÖNEMİNDE 73 PUAN TOPLADI

İsmail Kartal, Ocak 2022’de yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak takımın başına ikinci defa geçti. Deneyimli çalıştırıcı, bu dönemde sarı-lacivertlilerin başında tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev aldı. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de son 14 maçında mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Sezonun ilerleyen bölümünde lider Trabzonspor’un 20 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, yakaladığı galibiyet serisiyle puan farkını önemli ölçüde azaltarak, Süper Lig'i 73 puan ve 8 puan farkla ikinci sırada tamamladı.

REKORLAR KIRDI, KUPA KAZANAMADI

İsmail Kartal, 2022 yazında ayrıldığı Fenerbahçe’ye bir yıl sonra yeniden döndü. Jorge Jesus'un ardından göreve getirilen Kartal, yenilenen kadroyla sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde başladı. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde hem Avrupa kupalarında hem de ligde etkileyici bir başlangıç yaparak çıktığı ilk 19 resmi maçın tamamını kazandı. Süper Lig’deki ilk yenilgisini 112inci haftada Trabzonspor karşısında alan Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde mağlubiyet yaşamadı. "Fenerbahçe, Süper Lig’de kulüp tarihinin en yüksek puanına" ulaşarak sezonu 99 puanla tamamlarken; rakip fileleri 99 defa havalandırdı. Derbi karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 19 lig maçında da mağlup olmadı ve topladığı 51 puanla kulüp tarihine geçen bir rekora imza attı.

İsmail Kartal yönetimindeki takım, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek finalde Olympiakos'a penaltı atışlarında kaybetti. 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 58 maça çıkan İsmail Kartal, 2.40 puan ortalaması yakaladı.

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