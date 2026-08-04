Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlardan sulak alanlara, yaban hayatından sahipsiz hayvanlara kadar geniş bir alanda koruma çalışmalarını artırdı. Doğal alanların korunması için ayrılan bütçe 3,2 milyar liraya yükselirken, yılın ilk yarısında 753 milyon liralık harcama yapıldı.

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü doğal alanların, biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Kurumdan edinilen bilgilere göre, ormanların ve doğanın korunması için ayrılan ödenek bu yıl 3 milyar 282 milyon liraya yükselirken yılın ilk altı ayında program kapsamında 753 milyon 448 bin lira harcama gerçekleştirildi. Koruma faaliyetlerine yapılan harcama geçen yılın ilk 6 ayına göre yaklaşık 222 milyon lira arttı.

Doğa korumaya 3,3 milyar lira! Yılın ilk yarısında 753 milyon TL harcandı

KORUNAN ALANLAR YAKIN TAKİPTE

Kurum millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve yaban hayatı geliştirme sahalarına yönelik etüt, envanter ve ilan çalışmaları yürütürken bir yandan yaban hayatı geliştirme sahaları ile avlaklarda izleme, koruma ve geliştirme faaliyetleri sürdürdü. Ayrıca türlerin durumunu takip etmeye yönelik popülasyon yönetimi uygulamaları gerçekleştirildi. Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla da envanter, izleme ve araştırma çalışmaları ile nesli tehlike altında bulunan türlerin korunmasına yönelik çalışmalara da devam edildi. Kurum tarafından doğal alanların ve ekosistemlerin korunması, sulak alanların sürdürülebilir kullanımı ve yaban hayatının geliştirilmesi hedefleniyor.

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SAHİPSİZ HAYVANLARA MALİ DESTEK

Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla yerel yönetimler ve mahalli idare birliklerine hayvan bakımevi ve doğal hayat alanı yapımı ile belediyelerin mama üretim kapasitesini artırmaya yönelik mama kompost makinesi ve ünitelerinin alımına mali destek veriliyor. Kısırlaştırılarak işaretlenen ve Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi’ne kaydedilen sahipsiz hayvanlar için de bütçe imkânları dâhilinde destek sağlanıyor.

Doğa korumaya 3,3 milyar lira! Yılın ilk yarısında 753 milyon TL harcandı

MİLLİ PARKLARDA ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Kurum ormanların ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra korunan alanların değerlerinin artırılması ve ziyaretçi yönetimine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve diğer korunan alanlardaki ziyaretçi hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi sağlanıyor. Ziyaretçi karşılama üniteleri, günübirlik kullanım alanları, yürüyüş güzergâhları, seyir terasları, çevre düzenlemeleri ve diğer rekreasyon altyapılarında bakım, onarım ve işletme faaliyetleri yürütülüyor. Ziyaretçi güvenliği, erişilebilirlik ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik doğa turizmi projeleri de uygulanıyor.

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