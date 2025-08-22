Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Valilik talimat vermişti! Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı

Valilik talimat vermişti! Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı

Valilik talimat vermişti! Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı
İstanbul Valiliği mevzuat çerçevesinde sahipsiz hayvanların toplatılması talimatı vermişti. Valiliğin talimatının ardından Arnavutköy Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalara başlayarak sahipsiz hayvanları topladı.

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılması kararı vermişti.

Karar dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderilmişti.

Valiliğin talimatının ardından Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini anımsattı.

Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"51 dönümlük alanda 29 doğal hayat alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor"

Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini söyledi.

 

