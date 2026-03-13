İtalya Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ta forma giyerken teknik direktör değişikliklerinin kendisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. A Milli Takım'da yaşanan bazı olayların medyaya farklı yansıtıldığını kaydeden Semih, "Olmayan şeylerin oldu gibi gösterilmesi beni yıprattı" dedi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"İLK BAŞLARDA ZORLANDIM AMA ŞİMDİ ALIŞTIM"

İtalya'da çok mutlu olduğunu belirten Semih Kılıçsoy, "Burası çok güzel, çok güzel bir stadyum taraftarlarımız da iyi maç içinde coşkularını bize hissettiriyorlar. İnsanlar çok iyi Türk insanları gibi sıcak kanlı bizi çok seviyorlar. Kolay değildi benim için buraya gelmek. İlk defa yurt dışına transfer oluyorum, buranın dilini bilmiyorum, şehirle, ülkeyle alakalı bir şey bilmiyorum, o yüzden zorlandım biraz ilk başlarda ama şimdi alıştım." şeklinde konuştu.

"OLMAYAN ŞEYLERİN OLDU GİBİ GÖSTERİLMESİ BENİ YIPRATTI"

A Milli Takım kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle ilgili konuşan genç oyuncu, "Milli takım döneminde bazı şeyler medyaya biraz farklı yansıtıldı, olmayan şeyler olmuş gibi gösterildi. Ben ağlayan bir insan değilim. Bazı durumlar beni kötü göstermiş olabilir ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Bunu aslında söylemek istiyorum çünkü anlatılan ve yaşananlarda, yapmadığım şeyler yapmışım gibi lanse edildi, ağlama veya mobbing konuları… Ben orada çok mutluydum. Bunlar gerçekleri yansıtmıyordu. Vincenzo Montella, transfer sürecimde Cagliari'ye olumlu referanslar verdi." dedi.

"AYRILMAK İSTEMEDİM BEŞİKTAŞ'TAN"

Beşiktaş'tan ayrılma sürecine ilişkin konuşan Semih, "Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı. Sezon başı Van Bronckhorst 'Seni dinlendireceğim' dedi ve öyle başladık. Sonra da uzun bir süre dinlendik zaten. Beşiktaş'ta üzerime yapışan kilo ve bencillik algıları vardı. İlk sezonla aynı kilodaydım. Gol attığım zaman her şey çok iyiydi..." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM"

İtalya'da daha ileriye gidebileceğine inandığını söyleyen Kılıçsoy, "Yapamayacağıma inananlar oldu. Son birkaç aydaki performansımla burada kendimi kanıtladığıma ve daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum. Herkesin bir görevi var, satranç gibi. Çok fazla taktik çalışıyoruz. Güzel, tatlı bir stadyum. Taraftarımız da iyi. Çok güzel bir ortam var. Kolay değildi benim için. İlk defa yurt dışına transfer oluyorum. Bilmediğim bir yer, buranın dilini bilmiyorum. Şehirle, ülkeyle alakalı bir bilgim yok. İlk defa yurt dışına çıkıyordum. Sonradan alıştım. İnsanlar çok iyi, şehir çok güzel. İnsanlar Türk insanına benziyor." diye konuştu.

