Süper Lig'de sezonu 3'üncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Manchester United'a dönen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı takımda tutmak için tüm şartları zorluyor.

Andre Onana'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesi bitti. Kamerunlu kaleci, sosyal medya hesabı üzerinden bordo- mavili camiaya seslenip, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için her şeyin en iyisini diliyorum" açıklamasını yaptı. Bu mesaj, "Onana kesin gidiyor mu?" endişesini beraberinde getirdi.

MANCHESTER İLE ONANA GÖRÜŞMESİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonsporlu kurmaylar, 30 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin resmi olarak son bulması sebebiyle bu mesajı yayınladığını dile getirdiler. Manchester United ile Onana'yı yeniden kiralamak adına masada olduklarını belirten yöneticiler, oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadroda tutmak istiyor. İngiliz ekibiyle yürütülen sıkı pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yendi. Onana, şampiyonluk sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Onana, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'da 33 maçta 2917 dakika sahada kaldı ve 42 gol yedi. Bordo-mavili kariyerinde Türkiye Kupası kazanan deneyimli file bekçisi, 6 karşılaşmada kalesini kapattı.

