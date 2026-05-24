Fatih Tekke’nin önderliğinde genç ve başarıya aç oyuncularıyla kupaya uzanan bordo mavililer, önümüzdeki sezon lige ve Avrupa Ligi’ne damga vurmak istiyor…

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Trabzonspor hem sezonu kupayla taçlandırdı hem de Avrupa macerasında makas değiştirdi.

ÖN ELEMEDEN KURTULDU

Bordo mavililer kupayı kazandığı için Avrupa Ligi’ne ikinci ön elemeden değil doğrudan play-off aşamasından başlayacak ve büyük avantaj yakalayacak. Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi 3 Ağustos’ta çekilecek kurada belli olacak. Bordo mavililer turu geçmeyi başarabilirse dört yıl sonra Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Trabzonspor play-off turunda elenmesi hâlinde ise yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

GENÇ-TECRÜBELİ KARIŞIMI

Geçen sezon Rapid Wien’e ön eleme turunda elenerek Avrupa Ligi’ne, play-off turunda da St Gallen’e elenerek Konferans Ligi’ne veda eden Karadeniz ekibi önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’ne damga vurmak istiyor. Beş yıl aradan sonra kupa kazanan bordo mavililerde Ertuğrul Doğan döneminde atılan adımlar dikkat çekiciydi. Büyük bir kadro mühendisliğiyle dünya futbolunda adı pek bilinmeyen yetenekli genç avı başlatıldı. Oulai, Augusto, Pina, Nwaiwui gibi isimlerin yanına Süper Lig’i iyi tanıyan Muçi, Nwakaeme ve Onuachu monte edildi. Kaleci Uğurcan’ın yerine de Manchester United’dan Onana kiralandı.

YILDIZLAR BEŞE KATLADI

Son üç sezonda genç ve başarıya aç oyuncularla mücadele eden teknik direktör Fatih Tekke de kendi sistemini oturttu, yıldızları parlattı, iki kere kulpuna yapıştığı kupayı sonunda havaya kaldırdı. Bordo mavili forma altında parlayan yıldızlar, şimdiden Avrupa devlerini peşlerine taktı. 5,5 milyon avroya alınan Oulai’nin piyasa değeri 23 milyon avroya fırlarken, 5 milyon avroya alınan Augusto’nun 20 milyona, 3 milyona alınan Pina’nın değeri de 11 milyon avroya çıktı. Önümüzdeki sezon ligde şampiyonluk, Avrupa’da ise en az çeyrek final hedefleyen bordo mavililer bu oyunculara kapıyı kapatırken yeni yıldızlar için kolları sıvadı.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Braga (Portekiz)

Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan)

Viktoria Plzen (Çekya)

Midtjylland (Danimarka)

PAOK (Yunanistan)

Salzburg (Avusturya)

Shamrock Rovers (İrlanda)

KuPS Kuopio (Finlandiya)

Hapoel Be’er Sheva (İsrail)

Drita (Kosova)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Borac Banja Luka (B. Hersek)

St. Truiden (Belçika)

KRAL OLDU, KUPAYI ALDI: ONUACHU SEZONU!

n Türkiye Kupası finalinde attığı iki golle Trabzonspor’a kupa şampiyonluğunu getiren Paul Onuachu, sezona damga vurdu. Ligde 22 golle gol krallığı tacını Başakşehirli Eldor Shomurodov ile paylaşan Onuachu, sezonu toplamda 26 golle tamamladı. Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth’tan sonra bordo mavili formayla gol krallığını elde eden üçüncü yabancı futbolcu da oldu. Onuachu ligde takımının gollerinin yüzde 36’sına imza attı. Trabzonspor, Onuachu’nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66’sını elde etti.

AUGUSTO: HARİKA BİR SEZON

Trabzonspor’un Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto, sezonu kupayla taçlandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Augusto “Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon inanılmaz bir mücadele verdik. Takımda harika bir arkadaşlık ortamı var. Başarının sırrı orada” dedi.

HARİKA BİR DUYGU

Kupa şampiyonluğu sonrası sevincini sahada eşi Fatih Tekke ile paylaşan Müge Tekke “15 yaşından beri Fatih Tekke ile birlikteyim. Taraftarlar beni çağırdı. İlk defa sahaya çıkarak bu ambiyansı yaşadım. İnanın çok duygulandım” dedi.

TEKKE FAZLASINI İSTİYOR: ŞİMDİ YENİ BİR HİKÂYE YAZACAĞIZ

Oyunculuğunda dört defa kazandığı Türkiye Kupası’nı teknik direktör olarak ilk defa havaya kaldıran Fatih Tekke, “Sezonu kupayla kapatarak hikâyeyi mutlu sonla bitirdik. Şimdi önümüzdeki sezon yeni bir hikâye yazmak istiyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı. Her defasında üzerine koyarak yükselişimizi sürdürmek zorundayız” diye konuştu.

KİRALIKLAR COŞTU: MANU’DAN KUPAYA!

Manchester United’ın kiralık gönderdiği oyuncuların büyük bir bölümü gittikleri takımlarda kupa kazandı.

İşte o isimler:

Rashford (Barcelona): La Liga

Sancho (Aston Villa):

UEFA Avrupa Ligi

Hojlund (Napoli):

İtalyan Süper Kupası

Onana (Trabzonspor): Türkiye Kupası

MALİNOVSKA KUTLADI: TEBRİKLER ÇOCUKLAR

Trabzonspor’un önümüzdeki sezon için günler öncesinden anlaşmaya vardığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi’nin eşi Roksana Malinovska kupa şampiyonluğu sonrasında “Tebrikler çocuklar” mesajı attı. Bordo mavili taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırdı.

150 MİLYONLUK PRİM

Başkan Ertuğrul Doğan, sezonu kupa şampiyonluğuyla tamamlayan takımı büyük bir primle ödüllendirme kararı aldı. Bordo mavili takımda başkanlığı döneminde ilk kupasını kazanan Doğan, oyunculara toplam 150 milyon lira prim verileceğini müjdeledi.

