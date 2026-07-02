Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan orta saha için sürpriz hamle: Serie A'dan bedava yıldız!
Futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzino Italio'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesini güçlendirmek için bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini'yi listesine ekledi.
Özetle DinleBeşiktaş'tan orta saha için sürpriz hamle: Serie A...
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Spor az önce
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta saha için Roma'dan Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı.
- Roma forması giyen 30 yaşındaki Lorenzo Pellegrini'nin bonservisi elinde bulunuyor.
- Pellegrini, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
- Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Pellegrini, 9 sezondur Roma forması giymektedir.
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Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda orta saha için ise flaş bir isim gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, son olarak Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Lorenzo Pellegrini'yi radarına aldı.
ROMA PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcu, 9 sezondur Roma forması giyiyor. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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