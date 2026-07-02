Futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzino Italio'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesini güçlendirmek için bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini'yi listesine ekledi.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda orta saha için ise flaş bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, son olarak Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Lorenzo Pellegrini'yi radarına aldı.

Lorenzo Pellegrini

ROMA PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcu, 9 sezondur Roma forması giyiyor. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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