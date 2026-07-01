Beşiktaş duyurdu: Slovakya kampı kadrosu belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, çalışmalarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam edecek. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli oldu
- Slovakya kampın kadrosu duyuruldu.
- Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh ise 10 Temmuz'da kampa katılacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam edecek.
Slovakya kampı kadrosu açıklanırken; Wilfred Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise 10 Temmuz'da kampa katılacağı duyuruldu.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu oyuncular yer alıyor:
"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozan Sevim."