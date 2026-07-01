Siyah-beyazlılar, Temmuz 2021'de transfer edilen Salih Uçan'ın (32) yanı sıra kiralık oyuncular Kristjan Asllani (24), Jota Silva (26) , El Bilal Toure (24), Cengiz Ünder (28) ve Devis Vasquez'le (28) yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Salih Uçan

Geçtiğimiz sezon devre arasında İtalya'nın Inter takımından kiralanan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani için yapılan açıklamada ise "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Nottingham Forest'dan kiralanan Jota Silva ile ilgili açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

DİĞER VEDALAR

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Cengiz Ünder

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Devis Vasquez’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

OYUNCULARIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla 5 sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 136 resmi müsabakaya çıkıp, 10 gol katkısı verdi. Uçan, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Beşiktaş'ta 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıkan Asllani, ligde 2 defa gol sevinci yaşadı. Jota Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Cengiz Ünder, 29 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. El Bilal Toure, 26 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Devis Vasquez ise sadece 1 maçta kaleyi korudu.

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