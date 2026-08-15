Ege Denizi'nde deprem! İzmir'de de hissedildi
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; deprem İzmir Karaburun'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde son dakika bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.
Deprem, saat 00:01'de, 36.89 kilometre derinlikte oluştu.
İZMİR'DEN HİSSEDİLDİ
AFAD, sarsıntının İzmir'in Karaburun ilçesinde de hissedildiğini aktardı.
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