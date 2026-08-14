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Dünya

Piyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

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Piyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

Orta Doğu’da ateşkes beklentisi sürerken ABD Başkanı Trump’tan gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. Trump, “Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim” dedi.

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Orta Doğu’da ateşkes beklentileri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi.

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklaması, ABD ile İran arasında stratejik su yolu üzerindeki kontrol tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde geldi.

Piyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Başlık ResmiPiyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

NELER OLDU?

Bugün, Orta Doğu'da devam eden gerilim piyasalarda risk iştahını sınırlamaya devam etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti.

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İran ise Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyürken, istihdam aynı dönemde yüzde 0,1 arttı. Avro Bölgesi, haziran ayında 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Piyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Başlık ResmiPiyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Yükselişte İran'ın Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu açıklaması ve ABD’nin Tahran’a yönelik ekonomik baskıyı artıracağına ilişkin haber akışı etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.

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ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" dedi.

Piyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Başlık ResmiPiyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİLER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Newsmax kanalında katıldığı programda, “Gelecek hafta yapılacak diğer açıklamaları da takip edin. Bir ülkeye ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemler uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bessent, bu önlemlerin Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını kapsayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtmişti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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