Hakkında soruşturma ve CHP tarafından disiplin süreci başlatılan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, skandal olayın ardından ilk kez konuştu. Kendisine yönelik saldırının “kumpas ve linç girişimi” olduğunu savunan Yazgan, “İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı doğum günü partisinin ardından T.A. ve arkadaşlarının bulunduğu eve gitti. Burada T.A.'ya tacizde bulunduğu ve birlikte alkol aldığı kişilere küfür ederek saldırdığı iddia edilen Yazgan, çıkan kavga sonrası darbedildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken, olay yargıya taşındı.

İLK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ!

Hakkında soruşturma başlatılan ve CHP tarafından disiplin süreci başlatılan Yazgan, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bozdu. Olayın kendisine yönelik bir “kumpas ve linç girişimi” olduğunu savunan Yazgan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'dan ilk açıklama: İçeceğime ilaç katıldı

"Değerli Kamuoyu;

Basından takip ettiğiniz üzere şahsıma, aileme ve partime inanılmaz büyük bir saldırı altındayım. Konu savcılık soruşturmasında olduğu için çok ayrıntı veremiyorum ancak bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzaktır.

Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım.

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'dan ilk açıklama: İçeceğime ilaç katıldı

"İÇECEĞİME İLAÇ KATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. Konuşma fırsatım dahi olmadı. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum. Gerekli girişimler ve başvurularda bulunarak, bu çete hakkında suç duyurusunda bulundum. Kumpası kuranlar adalet ve Allah’ın huzurunda hesap vereceklerdir. Para ve güç için bir itibar suikastı ile karşı karşıyayım. Bana bu muameleyi reva görüp bu planın içinde olan, destek veren, göz yuman kim varsa konunun takipçisi olacağımın ve yakalarını bırakmayacağımın bilinmesini isterim.

Partim tarafından disiplin süreci başlatıldı. Gerçekler hem yargının hem de partimin yürüteceği süreç sonunda zaten ortaya çıkacak.

"DOKUNULMAZLIĞIM KALDIRILSIN"

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a da buradan sesleniyorum:

Ankara’ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım."

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