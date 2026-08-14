CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek, ‘Şapkalılar’ adlı suç örgütü adına bir vatandaşı telefon ve mesajla tehdit edip para istediği iddiasıyla gözaltına alındı. CHP’li Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Şapkalılar’ olarak bilinen suç örgütü adına hareket ettiği öne sürülen CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.

Süreç, mağdur S.Ç.’nin şikâyeti üzerine başladı. Yapılan incelemelerde şüpheli Hülya Şimşek’in, S.Ç.’ye ulaşarak suç örgütü adıyla baskı kurduğu ve para vermeye zorladığı tespit edildi.

CHP’li Meclis üyesi Hülya Şimşek'e “Şapkalılar” suçlaması: Tehdit edip para istediği iddia edildi

TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi, emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesi alınan Şimşek, tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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