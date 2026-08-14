Yaz aylarında tekrarlanan uyarılara rağmen sorumsuzluk yine ormanları hedef aldı. Edremit’te kendi arazisinde ateş yakmaya çalışırken kıvılcımları ormana sıçratan 22 yaşındaki şüpheli, felakete davetiye çıkardı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınının ardında yine ihmal çıktı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca, dün Kadıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.

ARAZİSİNDE BAŞLADI, ORMANI YAKTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, yangının Y.Ç'nin (22) arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi.

Edremit’te orman yangınının nedeni belli oldu! Bir kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerince aynı gün yakalanan Y.Ç. gözaltına alındı.

Edremit’te orman yangınının nedeni belli oldu! Bir kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası