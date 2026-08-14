Vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyip vatandaşı milyonlarca lira dolandıran şebekeye büyük darbe vuruldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 37’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vize randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyip vatandaş üzerinden haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik dev operasyonda adli süreç tamamlandı.

Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 41 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Vize randevularını botlarla topladıkları iddia edilmişti: 37 şüpheli tutuklandı

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklama, 3'ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. 37 şüpheli tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 Ağustos'ta NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine "bot" olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdiklerinin araştırıldığını aktarmıştı.

Vize randevularını botlarla topladıkları iddia edilmişti: 37 şüpheli tutuklandı

Açıklamada Gürlek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan 'yazılım', 'danışmanlık' ve 'hizmet bedeli' adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir."

Gürlek, bu kapsamda İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini bildirmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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