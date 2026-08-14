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Spor

Galatasaray'dan genç 10 numaraya 25 milyon avroluk teklif

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Galatasaray'dan genç 10 numaraya 25 milyon avroluk teklif

Transferin suskun ekibi Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'nın Rus 10 numarası Aleksey Batrakov için 25 milyon avroluk teklif yaptığı iddia edildi.

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Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların Aleksey Batrakov için yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

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TEKLİF ARTIRILDI

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için teklifini artırdı. Haberde, Galatasaray'ın Batrakov için 25 milyon avroluk teklif sunduğu ve bu bedelin 5 yıla yayılarak her yıl 5 milyon avro şeklinde ödenmesinin planlandığı belirtildi.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Lokomotiv Moskova formasıyla geride kalan sezonda 36 resmi maça çıkan genç 10 numara, 17 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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