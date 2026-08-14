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AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce

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AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce

AK Parti’nin 25. yıl vizyonunda “Terörsüz Türkiye” hedefinden yeşil dönüşüme, yeni anayasa ve yüksek teknolojiden kadın, aile ve gençlik politikalarına kadar Türkiye’nin ikinci çeyrek asrına ilişkin hedefler sıralandı. Belgede terörsüz bir bölgeyle birlikte güvenlik harcamalarından sağlanacak kaynakların eğitim, sağlık, tarım, turizm ve sanayiye yönlendirilmesi hedefi de yer aldı.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önsözünü kaleme aldığı “AK Parti 25. Yıl Vizyonu” belgesinde, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaların ana çerçevesi ortaya konuldu. Dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden gençliğe kadar geniş bir alanda hedefler sıralandı.

10 ANA BAŞLIKTA GELECEK VİZYONU

Vizyon belgesinde “Küresel Sistemde Öncü Ülke”, “Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye”, “Millî Teknoloji ve Dijital Egemenlik”, “Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa”, “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün”, “Geleceğin Mimarı Gençlik” ve “Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye” gibi başlıklar öne çıktı.

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“Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedefi, belgenin güvenlik politikalarındaki temel başlıklardan biri olarak yer aldı.

Belgede terörle mücadelede bugüne kadar elde edilen kapasitenin yeni dönemde daha ileri taşınması hedeflenirken, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayabilen ve bölgesinde istikrar üreten bir ülke konumunun güçlendirilmesine vurgu yapıldı:

AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce
Başlık ResmiAK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce

"Ortak bir akılla devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin elli yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adımdır. Türkiye’nin kendi iradesiyle şekillendirdiği özgün bir Türkiye modeli olan bu süreç, herhangi bir arabulucuya ihtiyaç duyulmadan devletin egemenlik hakları çerçevesinde ilerlemektedir.

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Devletimizin yürüttüğü etkin mücadele neticesinde PKK terör örgütü 2025 yılında kendini feshetme kararı almış ve silahlarını bıraktığını açıklamıştır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Bu süreç, herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir.

Terörsüz Türkiye vizyonu, ülke sınırlarının ötesinde, bölgesel istikrarın sağlanmasını da hedeflemektedir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, aynı zamanda terörsüz bir bölge inşa etme projesidir. Suriye ve Irak başta olmak üzere komşu coğrafyalarda huzurun tesisi ve sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması için diplomatik ve güvenlik alanındaki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce
Başlık ResmiAK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce

Türkiye, bu süreçte bölge ülkeleriyle iş birliğini derinleştirecek ve terörden arındırılmış bir bölge vizyonuna ulaşma gayretlerini sürdürecektir. Terörsüz bir Türkiye, toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi tahkim edecektir. Bu kapsayıcı toplumsal vizyon, Terörsüz Türkiye sürecinin en kalıcı kazanımı olan kardeşlik hukukunu gelecek nesillere sağlam bir miras olarak bırakacaktır. Terörün sona ermesiyle birlikte ekonomimizin ölçeği büyüyecek, ülkemizin huzuru sağlanacak ve devletimizin küresel hareket alanı daha da artacaktır.

Güvenlik harcamalarından tasarruf edilen kaynaklar eğitime, sağlığa, tarıma, turizme ve sanayiye yönlendirilecektir. Genç nüfusun istihdamı için özel teşvik paketleri hayata geçirilecektir"

KADIN, AİLE VE GENÇLİK POLİTİKALARI

“Güçlü Aile, Müreffeh Toplum” ve “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün” başlıklarında aile yapısının güçlendirilmesi, kadınların çalışma hayatı ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni politikaların geliştirilmesi hedeflendi.

“Geleceğin Mimarı Gençlik” başlığında ise yapay zeka, kuantum, robotik ve ileri üretim teknolojilerinde gençlerin daha etkin rol alması planlandı. Yapay zeka okuryazarlığı, veri bilimi ve siber güvenlik yetkinliklerinin gençlerin temel donanımları arasına alınması hedefler arasında gösterildi.

AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce
Başlık ResmiAK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye’den küresel güce

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE YENİ HEDEFLER

Belgede çevre ve enerji politikalarına ilişkin de somut hedefler yer aldı. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi korunurken, atık geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'a, 2053'te yüzde 70'lere çıkarılması hedeflendi. Nüfusun tamamına düzenli depolama tesisi hizmeti sağlanması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girilmesi de hedefler arasında sıralandı.

Belgede ayrıca güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir kaynakların enerji sistemindeki ağırlığının artırılması, temiz enerjinin Türkiye'nin enerji omurgasının temel unsurlarından biri haline getirilmesi ve yeşil dönüşümün sanayide rekabet gücüne dönüştürülmesi hedeflendi.

Belgenin genel çerçevesinde AK Parti'nin ikinci 25 yılı için “değişime uyum sağlayan değil, değişime yön veren Türkiye” hedefi ortaya konulurken, yüksek teknoloji, güçlü devlet kapasitesi, hukuk, aile, üretim, dijital egemenlik ve yeşil dönüşüm birbirini tamamlayan temel politika alanları olarak sıralandı.

AK PARTİ'NİN 25. YIL VİZYONUNUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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